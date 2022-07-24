Казань, , 23:10 — REGNUM Легкомоторный самолёт Як-52, на борту которого находилось два человека, совершил вынужденную посадку в Татарии. Об этом 24 июля сообщает региональное отделение МЧС.

ЯК-52 AlexeyMartyishkin

ЧП произошло вблизи деревни Верхняя Ия. По последним данным, в результате происшествия погибших и пострадавших нет.

«Самолёт ЯК-52… выполнял учебно-тренировочный полёт… — говорится в сообщении. — Произвёл вынужденную посадку в поле, повреждений не получил».

В настоящее время выясняются причины происшествия.