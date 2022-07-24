Ростов-на-Дону, , 23:10 — REGNUM В результате схода вагонов грузового поезда на участке железной дороги между Калмыкией и Дагестаном задержаны два поезда. Как сообщили 24 июля в СКЖД, состав, направлявшийся из Москвы в Дербент, задержался на 14 часов, поезд из Тюмени в Махачкалу — на 12 часов.

Поезд

В настоящее время последствия схода вагонов ликвидированы. Движение поездов на перегоне Улан-Холл — Белое Озеро было восстановлено в 15:58.

«Северо-Кавказская железная дорога организовала по станции Кизляр доставку питания для пассажиров поездов, которые были значительно задержаны в пути в связи со сходом грузовых вагонов в Калмыкии», — заявили в пресс-службе.

Напомним, сход 12 вагонов грузового поезда на перегоне Улан-Холл — Белое Озеро участка Кизляр — Олейниково Махачкалинского региона СКЖД произошёл 23 июля в 23:04.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле задержка пассажирских поездов произошла в связи с ситуацией на перегоне Орловка — Кубанская — Староминская — Тимашевская в Краснодарском крае. Здесь в рельсов сошли девять вагонов с углём.