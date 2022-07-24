Москва, 24 июля, 2022, 22:52 — ИА Регнум. Санкционная политика против России загонит США в тупик, приводя к росту цены на энергоносители. Об этом написал бывший сенатор от штата Вирджния, полковник в отставке Ричард Блэк в социальной сети Twitter (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Пора перестать обвинять Путина в высоких ценах на топливо. Россия не вводила ограничительные меры на экспорт угля, нефти и природного газа. Их ввел конгресс», — написал он и призвал прекратить искать виноватых «где-то там», поскольку они находятся «у нас дома».

Также Блэк полагает, что Европа действует по аналогичному принципу. К примеру, ведет речь о значительном сокращении поставок газа через трубопровод «Северный поток», но не хочет признавать, что это произошло из-за отказа Канады вернуть отремонтированную турбину вовремя.

Он считает такой курс западных политиков иррациональным и деструктивным, такие действия ведут к серьезным экономическим потрясениям.

ИА REGNUM напоминает, антироссийская политика США укрепила решимость России следовать намеченному курсу, говорила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она прокомментировала заявление Белого дома о том, что Вашингтон введёт в отношении РФ новые санкции при вхождении в состав России районов Украины.

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