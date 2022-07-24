Москва, 24 июля, 2022, 22:38 — ИА Регнум. В сирийском городе Скальбия 24 июля произошёл теракт. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Евгений Герасимов.

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Он уточнил, что атаку устроили боевики незаконных вооружённых формирований во время открытия храма «Айя-София» в сирийской провинции Хама.

«24 июля в городе Скальбия провинции Хама […] совершён террористический акт с применением беспилотного летательного аппарата кустарного производства», — уточняется в сообщении.

В результате подрыва запущенного террористами дрона два человека погибли, ещё 13 мирных жителей получили ранения. Жертв среди российских военнослужащих нет, добавил Герасимов.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях взрыв прогремел в городе Дераа на юго-западе Сирии. Инцидент произошёл на кольцевой развязке Аль-Далла. Пострадали по меньшей мере два человека.

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