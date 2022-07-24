Москва, 24 июля, 2022, 22:37 — ИА Регнум. Дата открытия официального представительства Луганской Народной Республики (ЛНР) в столице Российской Федерации пока не определена. Об этом 24 июля посол ЛНР в РФ Родион Мирошник сообщил ТАСС.

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По его словам, дата станет известна после формирования нормативно-правовой базы.

«Еще не вся нормативно-правовая база сформирована для полноценного открытия», — сказал он.

Мирошник добавил, что правительство ЛНР и администрация главы республики «усердно работают над ее принятием».

Как передавало ИА REGNUM, 20 июля посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что в оккупированном боевиками Славянске готовится очередная провокация.