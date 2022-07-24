Лондон, , 22:28 — REGNUM Как сообщает издание The Telegraph, руководство лондонского «Челси» рассчитывает, что миланский «Интер» сможет выкупить 29-летнего таранного форварда сборной Бельгии Ромелу Лукаку через два года аренды.

Ромелу Лукаку Fifa.com

По информации источника, «Интер» может продлить арендное соглашение с «Челси» по Ромелу Лукаку еще на один сезон.

В прошедшем сезоне регулярного сезона Английской Премьер-лиги 2022/23 Ромелу Лукаку принял участие в 26-ти матчах, в которых отметился лишь восемью забитыми мячами и получил одну желтую карточку.

Лукаку выступает за «Челси» с 12 августа 2021 года после перехода из «Интера» за 113 миллионов евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает бельгийца в 70 миллионов евро.