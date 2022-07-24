Киев, 24 июля, 2022, 22:25 — ИА Регнум. В Николаевской области Украины ликвидирован украинский комбриг. Об этом 24 июля в телеграм-канале сообщил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Погиб командир 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода полковник Виталий Гуляев. Он воевал на передовой ещё с 2014-го, а командиром одесской 28-й бригады стал в сентябре 2021 года», — написал нардеп.

Известно, что в последнее время Гуляев находился на южном направлении. Также сообщается, что Гуляев был ликвидирован российскими войсками.

Информацию о ликвидации Гуляева подтвердил ещё и депутат Киевского городского совета Павел Бойченко. В соцсетях он сообщил, что комбриг «23 июля 2022 года отдал свою жизнь, защищая Украину».