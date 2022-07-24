Париж, 24 июля, 2022, 22:21 — ИА Регнум. «Пари Сен-Жермен» не может договориться с миланским «Интером» о трансфере 27-летнего центрального защитника сборной Словакии Милана Шкриниара. Об этом 24 июля сообщило издание L’Equipe.

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Ранее сообщалось, что парижский клуб готов предложить «нерадзурри» 60 миллионов евро за трансфер словака. «Интер» требовал не менее 65 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Милан Шкриниар принял участие в 35-ти турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился тремя забитыми мячами и получил три желтые карточки.

За «Интер» Милан Шкриниар выступает с 7 июля 2017 года после перехода из «Сампдории» за 34 миллиона евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает защитника сборной Словакии в 65 миллионов евро.