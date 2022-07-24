Москва, 24 июля, 2022, 22:16 — ИА Регнум. 22-летний центральный полузащитник сборной России по футболу Даниил Уткин с оценкой 8.38 по версии портала WhoScored был признан лучшим игроком матча 2-го тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 «Локомотив» — «Ростов» (2:2).

Fc-rostov.ru «Ростов»

В матче с «железнодорожниками» российский хавбек отметился одним забитым мячом, одной результативной передачей и совершил две успешные обводками, три удачных отбора и два выигранных верховых единоборства.

За «Ростов» Даниил Уткин выступает с 1 июля 2022 года после перехода из «Краснодара» за 3 миллиона евро. Текущее соглашение полузащитника с «желто-синими» рассчитано на четыре года до конца сезона 2025/26.