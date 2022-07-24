Москва, , 22:09 — REGNUM 24 июля в Москве на стадионе «РЖД Арена» «Локомотив» в матче второго тура Мир Российской Премьер-лиги сезона 2022/23 принимал «Ростов». Игра завершилась боевой ничьей со счетом 2:2.

Марадишвили забивает в ворота Урала Алексей Колчин. © ИА REGNUM

Забитыми мячами в составе «желто-синих» отметились Николай Комличенко (4’ Даниил Уткин) и Даниил Уткин (88’ Данил Глебов). Голы «железнодорожников» забили Антон Миранчук (35’ пенальти) и Константин Марадишвили (90+4’).

Единственную красную карточки на экваторе второй половины полузащитник французский хавбек «Локомотива» Алексис Бека Бека. На матче работала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим.

Статистика матча («Локомотив»/ «Ростов»)

Удары 7/8

Удары в створ 6/4

Владение 51%/49%

Угловые ¼

Нарушения 19/10

«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Едвай, Фассон (Магкеев, 46’), Ненахов (Тикнизян, 63’), Баринов, Бека Бека, Миранчку (Игнатьев, 83’), Керк, Камано (Куликов, 68’), Изидор (Марадишвили, 83’).

«Ростов»: Песьяков, Прохин (Мелехин, 78’), Осипенко, Чернов, Сильянов (Лангович, 84’), Глебов, Миронов (Щетинин, 72’), Уткин, Тугарев (Байрамян, 46’), Полоз (Голенков, 78’), Комличенко.