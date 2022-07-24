Минск, 24 июля, 2022, 22:09 — ИА Регнум. Членство Белоруссии в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) откроет Минску возможность участия в проектах организации. Об этом в интервью телеканалу ОНТ заявил посол Белоруссии в Китае Юрий Сенько.

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Он напомнил, что Белоруссия является наблюдателем ШОС с 2010 года, а в текущем году была подана заявка на вступление в организацию.

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«В сентябре в Узбекистане будет одобрена инициатива, это будет началом всех процедур, которые называются вхождением в ШОС», — указал дипломат.

По его словам, «это большой рынок», «это прекрасные возможности участия во многих проектах, которые сегодня идут в ШОС».

«Это нормальное явление, когда мы подключимся ко многим проектам, которые сегодня происходят в ШОС», — цитирует РИА Новости белорусского посла.

Как сообщало ИА REGNUM, Белоруссия подала заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества в июле текущего года. Как заявил и. о. министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов, в случае принятия на Самаркандском саммите организации положительного решения по этой заявке будут начаты процедуры о включении Белоруссии в состав ШОС.

Отметим, очередной саммит стран — участниц ШОС состоится в сентябре 2022 года в Самарканде.