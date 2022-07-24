Донецк, , 22:06 — REGNUM В результате обстрела Горловки со стороны вооруженных сил Украины ранен мирный житель. Об этом 24 июля сообщил Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«При обстреле Никитовского района Горловки в пос. шахты им. Гагарина ранение получил мирный житель, — говорится в сообщении. — Боевики с позиций в Леонидовке ведут обстрел жилых кварталов города с применением артиллерии калибра 122-мм».

Как передавало ИА REGNUM, 24 июля в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики выпустили по Горловке еще 12 снарядов калибра 122 мм.