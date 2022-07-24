Донецк, 24 июля, 2022, 22:06 — ИА Регнум. В результате обстрела Горловки со стороны вооруженных сил Украины ранен мирный житель. Об этом 24 июля сообщил Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«При обстреле Никитовского района Горловки в пос. шахты им. Гагарина ранение получил мирный житель, — говорится в сообщении. — Боевики с позиций в Леонидовке ведут обстрел жилых кварталов города с применением артиллерии калибра 122-мм».

Как передавало ИА REGNUM, 24 июля в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики выпустили по Горловке еще 12 снарядов калибра 122 мм.