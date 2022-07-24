Москва, , 22:01 — REGNUM В странах Евросоюза полагают, что должны быть индивидуальные исключения из планов Брюсселя по снижению спроса на газ в соответствии со степенью зависимости каждого государства от российского природного газа. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на проект соответствующего документа.

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Исключения могут включать те страны, которые имеют возможность поставлять газ другим. Также от обязательных требований по сокращению потребления газа стоит освободить ряд отраслей, которые являются критически важными для рынка ЕС.

В частности, как минимум пять стран, по проекту документа, должны сделать запрос, чтобы требования Еврокомиссии стали обязательными. Большинство же европейских стран должны будут одобрить это требование.

ИА REGNUM напоминает, ранее Еврокомиссия предложила план, согласно которому добровольно все государства-члены ЕС должны сократить спрос на газ на 15%. Это должно произойти в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года, что соответствует 45 млрд кубометров газа.

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