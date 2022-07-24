Грозный, 24 июля, 2022, 21:53 — ИА Регнум. 24 июля грозненский «Ахмат» в матче второго тура Мир Российской премьер-лиги 2022/23 одержал победу над воронежским «Факелом». Встреча проходила в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена». Основное время встречи завершилось со счетом 2:1.

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия

Первый мяч на 27-й минуте встречи забил 26-летний российский нападающий Максим Максимов после передачи Хызыра Аппаева — 0:1. Через десять минут Владимир Ильин сравнял счет — 1:1. На экваторе второй половины новичок «Ахмата» и лучший бомбардир прошлого сезона Гамид Агаларов принес грозненскому клубу первую победу в чемпионате — 2:1.

Составы команд:

«Ахмат»: Шелия, Тодорович, Богосавац, Журавлев, Семенов, Садулаев (Бериша, 8’), Швец, Трошечкин (Агаларов, 46’), Харин, Тимофеев, Ильин (Конате, 74’).

«Факел»: Городовой, Черов, Дашаев, Альшин (Мастерной, 81’), Магаль (Шляков, 82’), Божин, Акбашев, Квеквескири (Шаваев, 72’), Дмитриев (Мендель, 72’), Максимов, Аппаев (Ивахнов, 79’).

«Ахмат», одержав первую победу в сезоне и набрав четыре очка, поднялся на пятую строчку. «Факел» с одним очком опустился на двенадцатую позицию.