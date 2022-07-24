Анкара, , 21:51 — REGNUM В Совместном координационном центре в Стамбуле ведутся работы по обеспечению безопасной доставки зерна из украинских портов в страны мира. Об этом 24 июля сообщили в министерство обороны Турции.

Вывоз зерна с Украины Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Продолжается координация по скорейшей отправке первого судна, загруженного зерном, из украинских портов», — говорится в сообщении оборонного ведомства в Twitter.

Отмечается, что сотрудничество между властями продолжается, чтобы »так скоро, как это возможно» начать транспортировку зерна из украинских портов.

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Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля представители России, Турции, Украины и ООН подписали соглашение о создании зернового коридора для вывоза по Чёрному морю украинкой сельскохозяйственной продукции. Как заявили в Турции, контроль перевозки зерна и сельхозпродукции с Украины будет осуществляться из совместного координационного центра, созданного в университете турецкого министерства обороны. Он находится в районе Левент на берегу пролива Босфор в европейской части Стамбула. В центре будут представлены военнослужащие в звании полковников или генералов от России, Турции и Украины, а также представители ООН.

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Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сопровождение судов с украинским зерном в Чёрном море будут обеспечивать три стороны. Это Россия, Турция и ещё один участник, который будет определён позже.