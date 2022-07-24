Москва, , 21:46 — REGNUM Китай с начала этого года не инвестировал в России в рамках инициативы КНР «Один пояс — один путь», вероятно, из-за опасения попасть под западные санкции. Об этом сообщает издание Financial Times.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным доклада Центра зеленых финансов и развития при Фуданьском университете в Шанхае, говорится в публикации, это первый случай с 2013 года, когда инициатива не использовалась для заключения новых сделок между РФ и Китаем. При этом по итогам 2021 года стороны заключили сделки на общую сумму около $2 млрд. По словам директора Центра Кристофа Вонга, эта тенденция может быть лишь временной, поскольку Россия и Китай развивают плотное экономическое сотрудничество, а спрос на российские энергоносители в КНР только растет.

Также в докладе отмечается, что крупнейшим партнером Китая в первом полугодии стала Саудовская Аравия с общим объемом двухсторонних сделок на $5,5 млрд. В прошлом году Китай инвестировал около $10 млрд на проекты в Ираке.

Как сообщало ИА REGNUM, 2021 год в Китае стал рекордным по фактически использованным прямым зарубежным инвестициям в континентальной части страны, объем которых вырос почти на 15% в годовом исчислении и в абсолютных цифрах достиг показателя в 1,15 трлн юаней. Если брать долларовое выражение прироста инвестиций, то оно превышает 20% и достигает 173,5 млрд долларов.

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