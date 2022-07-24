Оттава, 24 июля, 2022, 21:23 — ИА Регнум. Власти Канады подтвердили гибель на Украине своего гражданина, который, как предполагается, участвовал в военных действиях на стороне Киева. Об этом 24 июля со ссылкой на официального представителя министерства иностранных дел Канады сообщает Reuters.

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«Министерство осведомлено о смерти гражданина Канады на Украине. Сотрудники дипведомства находятся в контакте с семьёй и оказывают консульскую помощь», — добавил представитель внешнеполитического ведомства.

Он подчеркнул, что другие подробности не будут разглашаться из соображений конфиденциальности.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным издания Politico, группа наёмников, состоявшая из двух граждан США, гражданина Канады и гражданина Швеции и участвовавшая в боевых действиях на стороне украинских боевиков, погибла в Донбассе. Уточняется, что наёмники входили в состав «сил спецопераций» украинской территориальной обороны и были ликвидированы при обстреле села Григорьевка 18 июля. Известно, что наёмник из Канады Эмиль Антуан Рой-Сируа был связан с Французским иностранным легионом.

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