Донецк, 24 июля, 2022, 21:23 — ИА Регнум. Населенный пункт Гольмовский в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 24 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ. Пресс-служба министерства обороны Украины

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 20:50 — населенный пункт Кодема — населенный пункт Гольмовский: выпущено шесть снарядов калибра 152 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 24 июля в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики выпустили по Гольмовскому шесть снарядов.