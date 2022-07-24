Вашингтон, 24 июля, 2022, 21:19 — ИА Регнум. Сооснователь компании Google Сергей Брин, который входит в десятку богатейших людей мира, подал на развод с женой Николь Шэнахан, предположительно, из-за ее короткого романа с главой компаний Tesla и SpaceX Илоном Маском. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

(сс) Joi Ito Сергей Брин и Ларри Пейдж

Издание цитирует судебные документы, к которым имеет доступ, в них говорится, что супруги не живут вместе с декабря 2021 года. Также в документах содержится просьба об установлении совместной опеки над дочерью пары. При этом не указывается, какое имущество супруги будут делить при разводе. Разбирательство они просят провести в закрытом порядке.

По данным газеты, короткий роман жены Сергея Брина и Илона Маска произошел прошлой осенью, именно он побудил подать на развод и «положил конец долгой дружбе миллиардеров». По версии издания, заявление на развод было подано в январе текущего года.

Во время финансового кризиса 2008 года Брин предоставил компании Tesla $500 тыс. Маск же в 2015 году подарил Брину внедорожник Tesla, напоминает The Wall Street Journal.

Комментарии адвокатов сторон или возможных участников истории изданию получить не удалось.

ИА REGNUM напоминает, в январе 2022 года Forbes включил Брина в перечень десяти богатейших людей мира, совокупное состояние которых во время пандемии коронавируса выросло с $700 млрд до $1,5 трлн. Авторы полагают, что миллиардеры богатели со скоростью $1,3 млрд в день.

Николь Шэнахан является второй женой Брина. Они прожили в браке три года.

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