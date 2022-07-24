Мадрид, 24 июля, 2022, 21:17 — ИА Регнум. 24 июля мадридский «Реал» на своем официальном сайте объявил о продлениях контрактов с тремя футболистами основного состава. Новые трудовые соглашения подписали Эдер Милитао, Винисиус Жуниор и Родриго.

Agencia de Noticias ANDES Винисиус Жуниор

По информации источника, новый контракт «Реала» с Милитао рассчитано до 30 июля 2028 года (отступные — 500 миллионов евро), с Винисиусом — до 30 июня 2027 года (отступные – 1 миллиард евро), с Родриго – до 30 июня 2028 года (отступные – 1 миллиард евро).

В прошедшем сезоне 22-летний нападающий сборной Бразилии и лидер «сливочных» Винисиус Жуниор принял участие в 35-ти турах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился семнадцатью забитыми мячами и десятью результативными передачами. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА на счету бразильца 10 (4+6) очков по системе гол+пас.