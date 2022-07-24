Сочи, Краснодарский край, , 21:12 — REGNUM В Сочи нормализовался уровень воды в реках, обстановка в городе стабильная. Об этом рассказали РИА Новости в региональном главке МЧС России.

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«Обстановка в городе Сочи стабильная, — рассказали в ведомстве. — Уровень воды в реках нормализовался».

Как передавало ИА REGNUM, ранее мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил, что режим чрезвычайной ситуации объявлен на территории города-курорта 24 июля из-за неблагоприятных метеоявлений.

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