Мадрид, , 21:12 — REGNUM 24-летний фланговый нападающий итальянского клуба «Удинезе» и сборной Аргентины по футболу Науэль Молина Лусеро на следующей неделе прибудет в Мадрид для прохождения медицинского обследование перед переходом в «Атлетико». Об этом 24 июля сообщил журналист Фабрицио Романо.

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне Антон Зайцев

В прошедшем сезоне итальянской Серии А 2021/22 Науэль Лусеро принял участие в 35-ти турах регулярного чемпионата, в которых отметился семью забитыми мячами, двумя результативными передачами и получил пять желтых и одну красную карточки.

Науэль Лусеро выступает за «Удинезе» с 15 сентября 2020 года после перехода из клуба «Бока Хуниорс» на правах свободного агента. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает аргентинца в 20 миллионов евро.