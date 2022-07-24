Манчестер, Великобритания, , 21:09 — REGNUM Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» следит за 19-летним форвардом австрийского «Ред Булл Зальцбурга» и сборной Словении Беньямина Шешко. «Красные дьяволы» считают Шешко самым талантливым футболистом Словении. Об этом 24 июля сообщил журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, на Беньямина Шешко также претендует «Ньюкасл», также выступающий в Английской Премьер-лиге.

В текущем сезоне Беньями Шешко, выступая за «Ред Булл Зальцбург», принял участие в двух матчах за «быков» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Суммарно на поле нападающий провел 138 минут.

Шешко выступает за «Ред Булл Зальцбург» с 1 июля 2019 года после перехода из «Дожмале» за 2,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость словенского форварда, по оценкам портала transfermarkt, составляет 10 миллионов евро.