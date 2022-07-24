Донецк, , 21:05 — REGNUM Города Горловка и Донецк в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 24 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Ministry of Defense of Ukraine

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 20:00 — населенный пункт Новгородское — населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено три снаряда калибра 203 мм; 20:30 — населенный пункт Новгородское — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено восемь снарядов калибра 122 мм; 20:36 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено семь снарядов калибра 122 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 24 июля в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики выпустили по Новобахмутовке шесть снарядов калибра 122 мм.