Париж, , 21:04 — REGNUM Парижский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен», как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, полностью согласовал трансфер 24-летнего французского универсального защитника немецкого «Ред Булл Лейпцига» Норди Мукиэле.

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За «Ред Булл Лейпциг» Норди Мукиэле выступает с 1 июля 2018 года после перехода из «Монпелье» за 16 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость француза, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 20 миллионов евро.

В прошедшем сезоне немецкой Бундеслиги 2021/22 Норди Мукиэле принял участие в 28-ми турах регулярного чемпионата, в которых отметился одним забитым мячом, тремя результативными передачами и получил три желтые карточки.