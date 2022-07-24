Вашингтон, 24 июля, 2022, 20:50 — ИА Регнум. В Соединённых Штатах существенно сократилось число граждан страны, желающих поступать на службу. Острая нехватка новобранцев стала последней проблемой ВС США, с которой столкнулась армия страны. Об этом заявил обозреватель The American Conservative Эдвард Чанг.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия США

«Нехватка новобранцев — последняя из череды неудач, обрушившихся на американскую армию начиная с катастрофического вывода войск из Афганистана», — указал эксперт.

По его словам, это привело к разрушению имиджа армии, которая теперь вынуждена бороться с обвинениями в некомпетентности. Чанг также добавил, что военные в США пережили культурную революцию и «опасно сблизились с демократами», в результате сильно уменьшилось число американских граждан, желающих служить.

Такое положение дел ставит высшее командование армии перед непростым выбором — сократить число войск или перейти на обязательный призыв, указывает обозреватель.

Читайте также: В США заявили о нехватке военных в армии из-за отказов служить

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Пентагона, численность армии США в 2022 году составит порядка 466,4 тыс. человек вместо 476 тыс. ожидаемых, а в 2023 году снизится до 445 тысяч человек. Также отмечается, что американские ВС на протяжении двух с половиной месяцев смогли набрать только половину из требующихся для них 60 тысяч новобранцев. При этом, по мнению военачальников США, к 1 октября 2022 года недобор может составить 25%.

Ранее по теме: В минобороны США пожаловались на нежелание жителей страны служить в армии