Каир, 24 июля 2022, 20:42 — REGNUM Глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи передал личное послание президента России Владимира Путина египетскому лидеру Абдель Фаттаху ас-Сиси. Об этом сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.
«Глава российского внешнеполитического ведомства был принят Президентом APE Абдель Фаттахом ас-Сиси и передал ему личное послание Президента Российской Федерации Владимира Путина», — говорится в сообщении министерства.
Также в Каире Лавров встретился с главой МИД Египта Самехом Шакри.
Как сообщало ИА REGNUM, до 28 июля продлится пятидневное турне министра иностранных дел России по странам Африки. Кроме Египта запланированы рабочие визиты Лаврова в Уганду, Эфиопию и Республику Конго.