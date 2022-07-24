Каир, 24 июля, 2022, 20:42 — ИА Регнум. Глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи передал личное послание президента России Владимира Путина египетскому лидеру Абдель Фаттаху ас-Сиси. Об этом сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Глава российского внешнеполитического ведомства был принят президентом APE Абдель Фаттахом ас-Сиси и передал ему личное послание президента Российской Федерации Владимира Путина», — говорится в сообщении министерства.

Также в Каире Лавров встретился с главой МИД Египта Самехом Шакри.

Как сообщало ИА REGNUM, до 28 июля продлится пятидневное турне министра иностранных дел России по странам Африки. Кроме Египта, запланированы рабочие визиты Лаврова в Уганду, Эфиопию и Республику Конго.