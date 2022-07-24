Донецк, 24 июля, 2022, 20:38 — ИА Регнум. Населенный пункт Новобахмутовка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 24 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

mil.gov.ua Гаубица Д-30 ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 20:00 — населенный пункт Сухая Балка — населенный пункт Новобахмутовка: выпущено шесть снарядов калибра 122 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 24 июля в Народной милиции ДНР сообщили, что представители ВСУ выпустили по территории республики более 300 снарядов и мин с начала текущих суток.