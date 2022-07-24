Москва, , 20:31 — REGNUM На выставке Росгвардии, которая прошла на ВДНХ 22–23 июля, ведомство представило плакат с фотографиями раненых и погибших военнослужащих и фамилиями чиновников, решения которых повлияли на судьбу росгвардейцев.

Плакат с выставки Росгвардии t. me/uctm_official

Плакат представляет собой коллаж, в котором собраны фотографии с лицами героев, которые находятся на больничных койках, а также фото похорон.

«Они и многие другие лишились шанса на спасение жизни и сохранение здоровья из-за решений, принятых этими чиновниками», — гласит надпись на плакате.

Далее следует перечень чиновников Росздравнадзора, в том числе указаны Марина Якутова, Владимир Кудинов, Светлана Гриценко, Евгений Железнов, Григорий Сон и Наталья Семенова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве на ВДНХ прошла выставка Росгвардии «День передовых технологий обеспечения безопасности личности, общества и государства». Экспозиции образцов техники и видов вооружения развернули более 30 российских предприятий.

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