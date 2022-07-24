Каир, 24 июля, 2022, 20:29 — ИА Регнум. Три стороны будут обеспечивать сопровождение судов с украинским зерном в Чёрном море. Это Россия, Турция и ещё один участник. Об этом 24 июля в Каире в ходе встречи с постпредами стран — членов Лиги арабских государств (ЛАГ) заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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«В Стамбуле нам удалось достичь договоренности: Украина занимается разминированием, выпускает корабли в открытое море, Россия, Турция и ещё один участник, который будет определён, сопровождает судно до Босфора», — пояснил глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров добавил, что меморандум, который был заключён между Россией и ООН в Стамбуле 22 июля, «обязал генерального секретаря ООН запустить процесс, убедить западные страны и добиться от них решения о снятии всех ограничений», наложенных на экспорт российского зерна.

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Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля представители России, Турции, Украины и ООН подписали соглашение о создании зернового коридора для вывоза по Чёрному морю украинской сельскохозяйственной продукции. Как заявили в Турции, контроль перевозки зерна и сельхозпродукции с Украины будет осуществляться из совместного координационного центра, созданного в университете турецкого министерства обороны. Он находится в районе Левент на берегу пролива Босфор в европейской части Стамбула. В центре будут представлены военнослужащие в звании полковников или генералов от России, Турции и Украины, а также представители ООН.

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