Новосибирск, , 20:26 — REGNUM В Новосибирской области в инфекционные стационары из-за COVID-19 госпитализированы 274 пациента, в том числе 12 детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За прошедшие сутки было выявлено 52 случая новых носителя коронавируса. За это же время 60 человек выписаны с выздоровлением, летальных случаев не зарегистрировано, в реанимации находятся 15 человек, на ИВЛ — трое.

Всего на территории региона выявлено 261 346 случаев заражения коронавирусом, 254 341 пациент выздоровел, умерли 5696 человек.