Новосибирск, 24 июля, 2022, 20:26 — ИА Регнум. В Новосибирской области в инфекционные стационары из-за COVID-19 госпитализированы 274 пациента, в том числе 12 детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 52 случая новых носителя коронавируса. За это же время 60 человек выписаны с выздоровлением, летальных случаев не зарегистрировано, в реанимации находятся 15 человек, на ИВЛ — трое.

Всего на территории региона выявлено 261 346 случаев заражения коронавирусом, 254 341 пациент выздоровел, умерли 5696 человек.