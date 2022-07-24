Кемерово, 24 июля, 2022, 20:20 — ИА Регнум. В Кемеровской области на лечении находятся 752 пациента с коронавирусом. Об этом сообщает центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки на территории региона было выявлено 57 новых носителей коронавируса. За это же время 62 человека выписаны с выздоровлением.

Всего в Кузбассе зарегистрирован 167 251 случай заражения коронавирусом, 163 996 человек выздоровели, 2503 пациента скончались.