Барселона, Испания, , 20:06 — REGNUM Каталонская «Барселона» согласовала с 23-летним центральным защитником «Севильи» и сборной Франции Жюлем Кунде условия четырехлетнего контракта, рассчитанное до 30 июня 2026 года. Об этом 24 июля сообщило испанское издание Diario Sport.

Жюль Кунде Adrien33000

По информации источника, «Барселона» планирует завершить трансфер Кунде на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что «Челси» был готов предложить за защитника около 65 миллионов евро, однако Жюль Кунде отклонил контрактное предложение «пенсионеров», так как намерен перейти в «Барселону».

В прошедшем сезоне Жюль Кунде принял участие в 32-х турах испанской Примеры сезона 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами, одной результативной передачей и получил две желтые и две красные карточки.