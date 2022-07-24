Донецк, 24 июля, 2022, 20:04 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике (ДНР) за сутки в ходе боев с представителями вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб один военнослужащий. Об этом 24 июля говорится в сообщении Народной милиции ДНР в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«С прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга в борьбе за независимость погиб один защитник ДНР и трое получили ранения, — говорится в сообщении. — Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших».

Как передавало ИА REGNUM, 24 июля в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики обстреляли еще четыре населенных пункта в ДНР.