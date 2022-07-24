Вашингтон, , 19:59 — REGNUM Соединённые Штаты и Франция планируют изучить уровень пресноводных водоёмов на Земле. С этой целью в ноябре 2022 года будет запущена совместная миссия SWOT («Топография водоёмов на поверхности и океана»). Об этом в интервью газете Le Journal du Dimanche заявил глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон.

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Он подчеркнул, что уровень пресноводных водоёмов на Земле — озёр, рек, водоёмов — в ходе миссии будет определён впервые.

«В ближайшие пять лет НАСА вместе с партнёрами запустит на орбиту пять больших обсерваторий, которые обеспечат точные измерения воды, льдов и атмосферы», — цитирует ТАСС Нельсона.

В целом данная миссия, как отметил глава NASA, призвана с высокой точностью определить уровень Мирового океана, а также лучше понять механизмы круговорота воды в природе и улучшить контроль за водными ресурсами на планете.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее специалист департамента стратегических исследований Total Research Глеб Финкельштейн заявил, что проблема доступа к питьевой воде станет актуальна в обозримом будущем для многих регионов мира. В частности, дефицит питьевых ресурсов угрожает Китаю, странам Средней Азии и Европы. По словам специалиста, европейские страны потребляют значительное количество питьевой воды, поэтому спрос на неё может возникнуть и у них.

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