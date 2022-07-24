Березовский, Кемеровская область, , 20:01 — REGNUM В Кемеровской области сотрудники отдела МВД России по городу Березовскому спасли из пожара пожилую женщину и ребёнка. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Волк, старший следователь Анастасия Жолудева, старший оперуполномоченный уголовного розыска Дмитрий Сергеев и полицейский-водитель Никита Чаусов возвращались в отдел после вызова и увидели дым в частном секторе — горел один из жилых домов. Очевидцы сообщили, что внутри находятся двое взрослых и ребёнок. Полицейский-водитель сообщил о пожаре в дежурную часть, а капитан полиции Дмитрий Сергеев зашёл в горящее здание и вынес из него шестилетнего мальчика. Старший следователь Анастасия Жолудева оказала ему доврачебную помощь и привела в чувство. В это время Сергеев вместе с местным жителем вновь вошел в дом. Они вынесли пожилую женщину, которая была уже без сознания. В это время прибыл пожарный расчёт. Пожарные эвакуировали из горящего дома ещё одного человека. Все пострадавшие были доставлены в больницу.

Выяснилось, что мужчина с сыном приехал в гости к матери. Они не заметили, как разгорелся пожар.