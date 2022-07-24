Донецк, 24 июля, 2022, 19:58 — ИА Регнум. Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) выпустили по территории Донецкой Народной Республики (ДНР) более 300 снарядов и мин с начала текущих суток. Об этом 24 июля сообщает Народная милиция ДНР.

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

«За текущие сутки, по информации от СЦКК ДНР, противник (ВСУ) выпустил более 300 снарядов из реактивных систем залпового огня «Град», ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм и 120-мм миномётов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ВСУ обстреляли районы 10 населённых пунктов республики. По последним данным, в результате обстрелов пострадал один мирный житель.

Как передавало ИА REGNUM, 24 июля в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики вновь обстреляли Куйбышевский район Донецка.