Каир, , 19:41 — REGNUM Российская сторона ценит позицию стран — членов Лиги арабских государств (ЛАГ) относительно ситуации вокруг Украины. Об этом 24 июля в Каире в ходе встречи с постпредами стран — членов Лиги арабских государств (ЛАГ) заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Эмблема Лиги арабских государств Jeff Dahl

«Мы ценим сбалансированную, честную, ответственную позицию стран — членов и Лиги в целом», — отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров напомнил, что в апреле Москву посещала контактная группа ЛАГ, в ходе встречи состоялась полезная дискуссия по этому вопросу. Глава российского МИД добавил, что Москва заинтересована в продвижении партнёрства и экономического взаимодействия с ЛАГ, а также открыта к продолжению такого диалога «с нашими друзьями из Лиги арабских государств и других частей света».

«Нам нечего скрывать», — подчеркнул российский министр.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек Лиги арабских государств Ахмед Абу аль-Гейт заявил, что Запад оказывает давление на арабские страны, пытаясь заставить их голосовать против России из-за спецоперации Вооружённых сил РФ по денацификации и демилитаризации Украины. При этом Абу аль-Гейт добавил, что, по его мнению, такое давление западных стран преследует своей целью «окружение России».

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