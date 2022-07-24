Москва, 24 июля, 2022, 19:39 — ИА Регнум. 32-летний центрфорвард московского «Динамо» и сборной России по футболу Федор Смолов был признан авторитетным порталом WhoScored лучшим игроком матча второго тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 с «Торпедо» (4:0) и оценен на 9.21 балла.

Дарья Драй ИА REGNUM Футболист сборной России Федор Смолов

В матче с «Торпедо» Федор Смолов отметился двумя забитыми мячами, а также совершил две успешные обводки, два удачных отбора и выиграл два верховых единоборства. Точность передач российского нападающего составила 53%.

За «Динамо» Федор Смолов выступает с 12 января 2022 года после перехода из московского «Локомотива» за 120 тысяч евро. Текущее соглашение форварда с «Динамо» рассчитано до 30 июня 2024 года.