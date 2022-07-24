Москва, 24 июля, 2022, 19:36 — ИА Регнум. Московское «Торпедо» в матче второго тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 крупно уступило «Динамо». Основное время встречи, проходившей 24 июля в Москве на стадионе «ВТБ Арена», завершилось со счетом 4:0.

Алексей Колчин ИА REGNUM «Динамо»

Забитыми мячами в составе «Динамо» отметились Федор Смолов (32’ Арсен Захарян, 69’ пенальти), Даниил Фомин (36’ пенальти) и Арсен Захарян (45’). Единственную желтую карточку на 86-й минуте получил Захарян.

Статистика матча («Динамо»/ «Торпедо»)

Удары 9/12

Удары в створ 6/3

Владение 55%/45%

Угловые 5/4

Нарушения 6/12

Составы команд:

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк (Карапузов, 90’), Скопинцев (Лесовой, 89’), Сазонов, Кутицкий, Моро, Захарян, Фомин, Грулев (Гагнидзе, 77’), Макаров (Гладышев, 62’), Смолов (Тюкавин, 77’).

«Торпедо»: Бабурин, Кожемякин, Шумских (Цаллагов, 37’), Смольников (Темников, 74’), Самсонов, Рейхмен, Султонов (Калмыков, 74’), Караев (Симонян, 56’), Померко, Нетфуллин, Турищев (Лебеденко, 56’).

«Динамо», одержав первую победу в сезоне и набрав четыре очка, поднялось на четвертую позицию в турнирной таблице РПЛ. «Торпедо» без очков осталось на последнем месте.