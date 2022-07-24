Москва, , 19:32 — REGNUM В Москве на ВДНХ прошла выставка Росгвардии «День передовых технологий обеспечения безопасности личности, общества и государства». В открытии мероприятия принимали участие первый замглавы Росгвардии — главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник Виктор Стригунов, заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Алексей Беззубиков, представители взаимодействующих министерств и ведомств, разработчики и производители вооружения и специальной техники.

Выставка Росгвардии на ВДНХ vk.com/rosgvard_co

На выставке были представлены более 30 единиц специальной и военной техники, около 90 видов стрелкового оружия, боеприпасы и прицельные комплексы, новейшие системы охраны объектов, многоцелевые летательные аппараты и беспилотные комплексы самолетного, комбинированного и мультикоптерного типов, технические средства медицинской службы, РХБ защиты и разведки, специальная радиоэлектроника, мобильные приложения для обеспечения безопасности. Состоялись показательные выступления подразделений специального назначения Росгвардии, вневедомственной охраны, кинологов со служебными собаками, а также оркестра и ансамбля песни и пляски Центрального округа ведомства.

Экспозиции образцов техники и видов вооружения развернули более 30 российских предприятий, в числе которых концерн «Калашников», НИИ прикладной химии, опытное бюро радиоаппаратуры «Кобра», НПП «СКИЗЭЛ», «Трансмедтех», Ростелеком, «Меркурий-Про» и другие производители и разработчики.

ИА REGNUM напоминает, выставка проходила 22 и 23 июля на ВДНХ на площади Промышленности в павильоне №57 и на площадке перед павильоном. Гостей мероприятия встречали передвижные пункты питания на базе автобусов НЕФАЗ, которые применяют при охране общественного порядка. Кроме культурно-патриотической и спортивной программ в рамках выставки проходили мастер-классы по самбо, боевому самбо и рукопашному бою, работал интерактивный тир.