Грозный, 24 июля, 2022, 19:30 — ИА Регнум. Сегодня, 24 июля, в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» «Ахмат» в матче второго тура Мир Российской Премьер-лиги 2022 сыграет с воронежским «Факелом». Игра начнется в 20:00 по московскому времени.

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия

Бригада арбитров: Алексей Амелин | Владимир Миневич | Михаил Иванов | Игорь Низовцев.

Стартовые составы команд:

«Ахмат»: Гиорги Шелия, Юрий Журавлев, Мирослав Богосавац, Андрей Семенов, Дарко Тодорович, Артем Тимофеев, Антон Швец, Евгений Харин, Александр Трошечкин, Лечи Садулаев, Владимир Ильин.

Главный тренер: Андрей Талалаев.

«Факел»: Алексей Городовой, Аслан Дашаев, Василий Черов, Ираклий Квеквескири, Руслан Магаль, Ильнур Альшин, Олег Дмитриев, Сергей Божин, Роман Акбашев, Хызыр Аппаев, Максим Максимов.

Главный тренер: Олег Василенко.