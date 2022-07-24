Каир, , 19:26 — REGNUM Россия обязательно поможет украинскому народу избавиться от антинародного, антиисторического режима. Об этом 24 июлям в ходе встречи с постпредами стран — членов Лиги арабских государств (ЛАГ) заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Украина — Россия © ИА REGNUM

«Нам жаль украинский народ, который заслуживает гораздо лучшего», — указал Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что России жаль «украинскую историю, которая рушится у нас на глазах», а также тех, кто «поддался пропаганде Киева» и тех, кто его поддерживает.

«Российский и украинский народ продолжат жить вместе. Мы обязательно поможем украинскому народу избавиться от режима, абсолютно антинародного и антиисторического», — заверил глава российского МИД, подчеркнув, что попытки нынешние власти сделать из Украины вечного врага России не увенчаются успехом.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина и Россия имеют в целом общую историю. По его словам, «русские и украинцы — это один народ, абсолютно один народ, это одна общность».

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