Москва, , 19:25 — REGNUM Сегодня, 24 июля, в Москве на стадионе «РЖД Арена» «Локомотив» в матче второго тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 встретится с «Ростовом». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

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На матч назначена бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим. Ассистенты главного судьи — Валерий Данченко и Арам Петросян.

Стартовые составы команд:

«Локомотив»: Даниил Худяков, Дмитрий Живоглядов, Лукас Фассон, Тин Едвай, Максим Ненахов, Алексис Бека Бека, Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Вильсон Изидор, Франсуа Камано, Гирано Керк.

«Ростов»: Сергей Песьяков, Данила Прохин, Евгений Чернов, Александр Сильянов, Максим Осипенко, Данил Глебов, Алексей Миронов, Даниил Уткин, Роман Тугарев, Дмитрий Полоз, Николай Комличенко.

В последний раз «Локомотив» и «Ростов» играли между собой 10 апреля 2022 года в матче 24-го тура РПЛ. Тот матч завершился крупной победой «желто-синих» со счетом 4:1.