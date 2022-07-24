Донецк, 24 июля, 2022, 19:24 — ИА Регнум. Населенные пункты Спартак и Минеральное в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 24 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Солдат ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 18:00 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Спартак: выпущено семь снарядов калибра 122 мм; 18:20 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Минеральное: выпущено четыре снаряда калибра 122 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 24 июля в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики выпустили по Горловке еще семь снарядов калибра 155 мм.