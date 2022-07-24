Москва, 24 июля, 2022, 19:17 — ИА Регнум. На заявление главы минфина США Джанет Йеллен о состоянии американской экономики отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Многие в 1924 г. были уверены, что Ленин (Владимир Ильич Ленин) не умер, а просто заснул до лучших времён», — написала она в Telegram-канале.

Напомним, ранее глава минфина США Джанет Йеллен в интервью телеканалу NBC заявила, что экономический рост в США замедляется.

При этом существует риск рецессии, отметила она.