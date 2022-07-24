Новосибирск, , 19:17 — REGNUM Пятая часть населения Новосибирской области, занятого в экономике, трудится в сфере розничной и оптовой торговли. Число объектов розничной торговли превышает 31 тысячу единиц. Такие данные приводит Новосибирскстат.

Торговля Иван Шилов © ИА REGNUM

По итогам 2021 года регион занял первое место по обороту розничной торговли среди субъектов Сибирского федерального округа. Сумма проданных товаров на каждого новосибирца составила 241,4 тыс. рублей — на 44,4 тыс. рублей больше, чем в 2020 году.

По продажам через торговые сети Новосибирская область занимает третье место среди сибирских регионов (после Кузбасса и Томской области), и первое место — по объёму электронной торговли.